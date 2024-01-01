Alternatifler - Monetate

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...

Duda

Duda

duda.co

Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.

Simplero

Simplero

simplero.com

Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç ​​şirketidir.

Awin

Awin

awin.com

Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

Instapage

Instapage

instapage.com

Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.

Offer18

Offer18

offer18.com

Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Braze

Braze

braze.com

İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!

Admitad

Admitad

admitad.com

Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...

Yext

Yext

yext.com

Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

Appcues

Appcues

appcues.com

Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...

Convert.com

Convert.com

convert.com

A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.

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