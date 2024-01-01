Alternatifler - Monetate
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...
Duda
duda.co
Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Evolup
evolup.com
Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
Offer18
offer18.com
Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.
Regie.ai
regie.ai
Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.
Involve Asia
involve.asia
Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Admitad
admitad.com
Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Lavender
lavender.ai
Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.
Mutiny
mutinyhq.com
WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.