Alternatifler - Modal
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Lightly AI
lightly.ai
Lightly helps machine learning teams to build better models through better data. It allows companies to select the right data for model training by using active learning. Intelligently select the best samples for model training through advanced filtering and active-learning algorithms. * Balance yo...
Cleanlab
cleanlab.ai
Pioneered at MIT and proven at Fortune 500 companies, Cleanlab provides the world's most popular Data-Centric AI software. Most AI and Analytics are impaired by data issues (data entry errors, mislabeling, outliers, ambiguity, near duplicates, data drift, low-quality or unsafe content, etc); Cleanl...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI is revolutionizing the way UI design is done in the age of generative AI. Galileo's state-of-the-art AI creates high-quality UI designs from natural language, empowering people to design beyond their imagination.
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.