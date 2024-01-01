Alternatifler - Mobio

mParticle AU

mparticle.com

mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...