Alternatifler - Mobal
Google My Business
business.google.com
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HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Kenect
kenect.com
Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.
Debutify
debutify.com
Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, sınırsız rakipleri soru sormadan takip etmenize olanak tanıyan tam bir serp izleme aracıdır. Kahretsin, idare edebildiğin kadar izlemene izin vereceğiz.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Broadly
broadly.com
Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket, web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracıdır. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Her platformla çalışır! Dakikalar içinde sizinkini alın.
Solocal
solocal.com
İşletmelerin dijital teknoloji aracılığıyla büyümesine yardımcı oluyoruz. Ücretsiz dijital denetiminizle anında kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Nightwatch
nightwatch.io
Dünya üzerindeki herhangi bir yerden arama sıralamalarını takip edin. Arama motoru trafiğinizi ve tüm önde gelen arama motorlarındaki satışlarınızı posta kodu düzeyine kadar neyin yönlendirdiğini anlayın.
Rannko
rannko.com
Rannko, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmelerini sağlayan 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ kullanıcı dostu, itibar yönetimi platformudur. Ürünler arasında ✅ İnceleme Yönetimi, ✅ Sosyal Medya, ✅ PowerListings ve daha fazlası yer alır. Bugün Rannko'ya abone olun! 🤩 😎 🤩 😎
Appbot
appbot.co
Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
Fera
fera.ai
Fera, Shopify, Wix, BigCommerce ve diğer e-Ticaret işletmeleri için bir müşteri yorumları uygulamasıdır. Kendi kanalınız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri yorumlarını, fotoğrafları ve videoları kolayca talep etmenize ve görüntülemenize olanak tanır.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Wooflo Pro
wooflo.pro
Discover Wooflo Pro, an all-in-one Business reputation management tool that helps local businesses collect positive reviews while keeping negative ones private. Send unlimited review requests via email, SMS, and WhatsApp.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics will help you collect reviews on autopilot and display them on your website, so you build social proof
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir çevrimiçi itibar yönetimi SaaS platformudur. Akıllı inceleme yönetimimiz, işletmelerin kendi alanlarında en yüksek derecelendirmeyi elde etmelerine ve web sitelerini potansiyel müşteri üreten bir makineye dönüştürmelerine yardımcı ol...
Podstatus
podstatus.com
Podstatus, podcast'leri izlemeye yönelik bir hizmettir. Tüm podcast'leriniz için incelemeleri izleyin. 175 ülkede sıralamanızı saatlik olarak takip edin. Günlük olarak gelen kutunuzda.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint, müşteri incelemelerini yönetmek için otomasyon çözümü sağlayarak, çok konumlu işletmelerin ve franchise'ların daha fazla organik trafik çekmek için yerel SEO'larını artırmalarına yardımcı olur. İşletmeler bunun yardımıyla e-posta, SMS, WhatsApp ve QR kodları dahil olmak üzere çeşitli kana...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews yenilikçi ve uygun fiyatlı bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır; kullanımı kolay kontrol panelimiz üzerinden İncelemeleri Talep Edebilir, Yanıtlayabilir, Görüntüleyebilir ve Paylaşabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak dahil edilen çevrimiçi incelemelerle özelleştirilmiş Digital S...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot, işletmelerin ve markaların tüm çevrimiçi (Arama, Listeleme, Sosyal, İnceleme siteleri ve Çevrimiçi anketler) ve çevrimdışı (şirket içi anket, kiosk, tabletlerde) müşterilerinin geri bildirimlerini izlemesi ve yönetmesi için AI/ML destekli bir bulut Platformudur. ve kağıt formları) kanalla...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful, yerel işletmelere yönelik bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Şirketlerin çevrimiçi müşteri incelemeleri toplamasına ve daha fazla potansiyel müşteri tarafından seçilmesine yardımcı oluyoruz. Satış oluşturmak, güveni artırmak ve rakiplerden öne çıkmak için etkili bir araçtır. Platf...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
2 Adımlı İnceleme nedir? 2 Adımlı İncelemeler, yerel işletmelerin ve işletmelerin, ürün veya hizmetlerini Google'da arayan müşteriler için KESİNLİKLE tercih haline gelmesine yardımcı olan bir yorum toplama şirketidir. O nasıl çalışır?
SureCritic
surecritic.com
SureCritic, müşterilerin deneyimlerinin gerçek hikayesini anlatmalarına yardımcı olurken aynı zamanda süreci herkes için daha şeffaf hale getiriyor.
Riivu
riivu.io
Riivu, işletmelerin değerli geri bildirimler almasına, çevrimiçi incelemeler oluşturmasına ve çok yönlü özellikler aracılığıyla itibarlarını artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir inceleme yönetim aracıdır. Riivu, müşteri geri bildirim sürecinizi kolaylaştırmaya yardımcı olarak markanızın ç...
Review Tool
reviewtool.com
İşletmeniz için daha fazla yorum alın, çevrimiçi yorumlarınızı takip edin ve İnceleme Aracının yorum oluşturma ve yönetim platformuyla bunları web sitenizde görüntüleyin. Biz Podium ve Birdeye'a en iyi alternatif olan 1 numaralı inceleme yönetimi yazılımıyız.
ReviewRev
reviewrev.com
Müşterilerinize ihtiyaç duydukları itibar yönetimi araçlarını verin. ReviewRev'in inceleme yönetimi, sosyal medya otomasyonu ve daha fazlasına yönelik beyaz etiket çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Bugün bir bayi olun.
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby, hizmet tabanlı işletmelerin müşterilerinin çevrimiçi yorumlarını almasına, yönetmesine ve yayınlamasına yardımcı olur.
Avarup
avarup.com
Avarup, işletmelerin çevrimiçi itibarlarını kontrol altına almalarını sağlayan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi inceleme yönetim platformudur. Avarup ile şirketler, çeşitli platformlardaki müşteri yorumlarını tek bir sezgisel kontrol panelinden zahmetsizce toplayabilir, yönetebilir ve yanıtlayabili...