Alternatifler - Mindmatrix
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Magentrix
magentrix.com
Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı etkileşimi ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.
Kiflo
kiflo.com
Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...
Reveal
reveal.co
Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam, gezegendeki en güçlü büyüme aracı olan kendi iş ortağı ekosisteminizle anlamlı müşteri ilişkilerini çekmenize, dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.
Impartner
impartner.com
Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.