Alternatifler - Metro Monitor

Wiztrust

wiztrust.com

İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...