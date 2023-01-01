Merge'in Birleşik API'si, geliştiricilerin yalnızca bir kez entegrasyon yapmasına ve müşterilerine 150'den fazla HRIS, ATS, Muhasebe, Biletleme ve CRM entegrasyonuna erişmesine olanak tanır.

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