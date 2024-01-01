Alternatifler - MeetinVR

Agora World

agoraworld.io

Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyuncu...