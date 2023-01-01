Alternatifler - MediaHQ
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
Respona
respona.com
Respona, kişiselleştirmeyi üretkenlikle birleştiren, hepsi bir arada dijital PR, etkileyici pazarlama ve bağlantı kurma yazılımıdır.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence, güçlü özelliklerle dolu bir yazılımdır ve organik trafiği herhangi bir alana yönlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca SERP'de üst sıralarda yer almanıza da yardımcı olur. Bu yazılım, web sitenize eller serbest kolaylıkla yeni trafik getirmek için geri bağlantılar oluşturur. Postifluence'ın ...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ, dünya çapında önde gelen SEO'ların güvendiği, kolayca otorite geri bağlantıları oluşturmanıza olanak tanıyan lider bağlantı kurma hizmetleri platformudur