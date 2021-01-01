Alternatifler - Maximizer

BIGContacts

bigcontacts.com

BIGContacts CRM, Küçük İşletmeler için entegre bir İletişim Yönetimi ve E-posta Pazarlama Çözümü sunar. Daha fazla potansiyel müşteri yakalamak, daha fazla satışı dönüştürmek ve daha fazla müşteriyi elde tutmak için ihtiyacınız olan araçları size sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözü...