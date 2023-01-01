Alternatifler - Mattermost

Quill

quill.chat

Quill, bir ekip veya grupla mesaj göndermenin en iyi yoludur. Üretkenlik ve odaklanma için tasarlanan Quill, bildirimleri azaltır, konuşmaları başlıklar halinde toplar ve önünüzden çekilir; böylece en iyi yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.