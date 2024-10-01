Alternatifler - MATLAB Online
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
InfluxData
influxdata.com
InfluxData tarafından ölçümleri ve olayları izlemek amacıyla özel olarak oluşturulan InfluxDB açık kaynak zaman serisi veritabanı, yığınlara, sensörlere ve sistemlere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Saniyede milyonlarca noktayı yakalamak, analiz etmek ve depolamak, zorlu SLA'ları karşılamak ve oto...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerile...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürl...
Clarify
clarify.io
Clarify, sizin ve ekibinizin zaman serisi verileriyle ilgili bilgileri kolayca görselleştirmesine, keşfetmesine ve paylaşmasına olanak tanır. Verileri her gün gerçek değere dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. Clarify, verilerinizi tek bir sezgisel ve ilgi çekici arayüzde görselleştirerek verileri herk...
Avora
avora.com
Avora herkes için AutoML çözümüdür. Ekonominin dijitalleşmesi, herhangi bir işletmenin paydaşlarının karar almasına ve doğru pazar ve performans verilerine dayalı stratejiler oluşturmasına yönelik ortaya çıkan ihtiyaçla birlikte piyasaların hareket etme hızını hızlandırdı. Avora, finansal hizmetler,...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş dünyası için kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri k...
Marple
marpledata.com
Marple, mühendislik ekiplerine yönelik web tabanlı bir zaman serisi veri analizi platformudur. Marple, testlerden ve ölçümlerden gelen sensör verilerine özel olarak odaklanıyor. Marple hem veri yönetimi hem de veri analizi özellikleri sunar. Özellikle büyük zaman serisi veri setlerinin görselleştiri...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL t...
Anodot
anodot.com
Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri ken...
Baresquare
baresquare.com
Hiçbir zaman çıkmaz bir düğmenin dönüşüm oranlarını düşürmesine, yavaş sayfa yükleme nedeniyle ziyaretçileri kaybetmesine veya önemli ölçümleri kaçırmasına izin vermeyin. Baresquare'in eylem odaklı analitiği, küçük sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önce tespit eder ve büyük fırsatlara yol açabile...