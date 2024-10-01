Alternatifler - MATLAB Online

Kinetica

kinetica.com

Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL t...