Alternatifler - Marketcall

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.

Simplero

Simplero

simplero.com

Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.

Awin

Awin

awin.com

Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!

Offer18

Offer18

offer18.com

Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.

Admitad

Admitad

admitad.com

Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.

BeMob

BeMob

bemob.com

Medya alıcıları ve Ortak Pazarlamacılar için Reklam Takip Yazılımı. Çevrimiçi Reklamcılık Zorluklarına Tek Noktadan Çözüm.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Reklamcılık, bir dizi müşteri edinme çözümü sunan bir dijital reklam ajansıdır. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı öğrenin!

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – Bağlı Kuruluş ve Tavsiye Pazarlaması En çok tercih edilen bağlı kuruluş pazarlama yazılımıyla, satış huninizde etkileyiciler, marka elçileri ve mevcut müşteriler merkezli döngüler oluşturun.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum lider reklam izleme yazılımıdır. Gelişmiş analitik özellikleri ve yerleşik optimizasyon ve otomasyon araçları sayesinde Voluum reklam izleyici, çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmenize ve bunlardan kâr elde etmenize yardımcı olacaktır.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve m...

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...

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