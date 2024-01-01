Alternatifler - Marketcall
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
Evolup
evolup.com
Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!
Involve Asia
involve.asia
Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Offer18
offer18.com
Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.
Admitad
admitad.com
Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Affiliatics
affiliatics.com
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.
BeMob
bemob.com
Medya alıcıları ve Ortak Pazarlamacılar için Reklam Takip Yazılımı. Çevrimiçi Reklamcılık Zorluklarına Tek Noktadan Çözüm.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık, bir dizi müşteri edinme çözümü sunan bir dijital reklam ajansıdır. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı öğrenin!
LeadDyno
leaddyno.com
Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – Bağlı Kuruluş ve Tavsiye Pazarlaması En çok tercih edilen bağlı kuruluş pazarlama yazılımıyla, satış huninizde etkileyiciler, marka elçileri ve mevcut müşteriler merkezli döngüler oluşturun.
Voluum
voluum.com
Voluum lider reklam izleme yazılımıdır. Gelişmiş analitik özellikleri ve yerleşik optimizasyon ve otomasyon araçları sayesinde Voluum reklam izleyici, çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmenize ve bunlardan kâr elde etmenize yardımcı olacaktır.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve m...
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...