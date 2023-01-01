WebCatalog
Mapsly

Mapsly

mapsly.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mapsly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi Bir CRM veya Elektronik Tablo için Konum Zekası. CRM'niz veya e-tablonuz için 80'den fazla coğrafi araç: renklendirilmiş işaretçiler ve ısı haritaları içeren özelleştirilebilir harita, düzenli ziyaret planlayıcıyla birden fazla gün için optimize edilmiş yönlendirme, bölge yönetimi ve potansiyel keşif, mesafeye göre güçlü kayıt arama özelliğine sahip kodsuz otomasyon. Veya web sitenize veya kontrol panelinize canlı veriler içeren bir harita yerleştirin.

Web Sitesi: app.mapsly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mapsly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Mapbox

account.mapbox.com

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