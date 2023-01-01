Herhangi Bir CRM veya Elektronik Tablo için Konum Zekası. CRM'niz veya e-tablonuz için 80'den fazla coğrafi araç: renklendirilmiş işaretçiler ve ısı haritaları içeren özelleştirilebilir harita, düzenli ziyaret planlayıcıyla birden fazla gün için optimize edilmiş yönlendirme, bölge yönetimi ve potansiyel keşif, mesafeye göre güçlü kayıt arama özelliğine sahip kodsuz otomasyon. Veya web sitenize veya kontrol panelinize canlı veriler içeren bir harita yerleştirin.

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