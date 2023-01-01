WebCatalog

Alternatifler - Manycontacts

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Typeform

Typeform

typeform.com

Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!

Signals

Signals

getsignals.ai

Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!

Landbot

Landbot

landbot.io

En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.

about.me

about.me

about.me

Ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi yalnızca birkaç dakika içinde oluşturun.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly, işletmeler için kullanımı kolay bir çevrimiçi form oluşturucu sağlar. Sorunsuz web'den her şeye çözümümüzle Salesforce ile entegre olun. Bugün başla.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.

Texau

Texau

texau.com

TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish is the world's most powerful contact search engine. Swordfish aggregates data from the world's top people identity verification providers such as Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian and hundreds of other independent sources & live feeds to bring you up-to-date, valid, direct contact inform...

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox: The control center of your online marketing strategies. [http://bit.ly/2mj2mMJ] With Leadfox, our marketing automation software, you can deploy and maximize ALL your marketing tactics including emails, advertising, landing pages, pop-ups, banners, A/B tests. Used by thousands of users in mo...

Expandi

Expandi

expandi.io

Expandi is a LinkedIn automation tool that enables you to outreach leads most safely using an omnichannel approach. With Expandi, you don’t have to be a LinkedIn expert to get results and supercharge your LinkedIn outreach game. Contact your prospects on LinkedIn or by Email via smart, automated seq...

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...

Interact

Interact

tryinteract.com

Potansiyel müşteri yaratan ve ürün satan etkileşimli testler oluşturun. E-posta listenizi büyütmek, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmak ve satışları artıracak ürünler önermek için testlerin gücünden yararlanın.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...

Clearout

Clearout

clearout.io

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EmailMeForm

EmailMeForm

emailmeform.com

Güvenli çevrimiçi formlarımız ve anketlerimizle ödemeleri, müşteri verilerini, kayıtları, etkinlik LCV'lerini ve olası satışları toplayın; güçlü şablonlar veya DIY kullanın. Ücretsiz kaydol.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.

Callspree

Callspree

callspree.com

Callspree offers fully customizable website lead widgets that can be easily embedded into your website to attract the attention of your website visitors. Callspree has two products; A Callback widgets and a Lead-to-Call form widget. The Callspree callback widget enables your website visitors to conn...

Callback24

Callback24

callback24.io

Callback24 – lead generation tool which helps acquiring new customers thanks to call-to-action (CTA) buttons. Callback24 makes it easier for your client to contact you. In just 15 seconds your consultant gets a notification about a customer’s call. Answer up to 30% more phone calls thanks to call-to...

Banatic

Banatic

banatic.com

Banatic is a popup builder that make it easy to design beautiful popups and to grow your email lists faster. we provide the software service to build your own popups and sync the email with your favorite email provider. To sum it up you can turn your signup into revenue and grow your business faster...

W3rocks

W3rocks

w3rocks.com

W3rocks offers you a suite of products that you can use for your marketing in order to grow your company, find leads, send emails, create a chatbot, attract visitors to write reviews, prevent your site from fake emails, display social notification on your site and many more. A suite of marketing and...

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms is a powerful online form builder that allows businesses and organizations to create custom forms and surveys with ease. With a user-friendly drag-and-drop interface and a wide range of c... Show More stomizable templates and themes, Quill Forms makes it easy to design and publish profes...

KlickLead

KlickLead

klicklead.de

Use KlickLead to create individual funnels for qualifying your leads. KlickLead funnels convert noticeably better than normal forms on websites and generate high-quality inquiries for your business. You can use it as a simple hosted funnel on our server or copy a script to your website so visitors d...

GrooveJar

GrooveJar

groovejar.com

Groovejar helps entrepreneurs increase revenue, email sign ups, and sales online. You'll have access to a wide range of website optimization widgets and pop ups that will help turn visitors into customers.

eMaximation

eMaximation

emax-crm.com

eMaximation's lead management and marketing automation software allows companies to grow their business by easily capturing, contacting, qualifying, and converting more leads into sales.

Adoric

Adoric

adoric.com

Creating appealing & converting popups is no easy job, but with Adoric it is. You can easily detect your audience's behavior and achieve more conversions. - Show the right message at the right time Adoric algorithm enables you to show specific messages based on your users' behavior. - Personalize me...

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