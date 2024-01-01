Alternatifler - Manay CPA
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...