Alternatifler - ManageXR

Contentful

Contentful

contentful.com

Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...

Slip.Stream

Slip.Stream

slip.stream

İçeriğiniz için mükemmel parçaları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak üzere ruh hali, tür, sanatçı, içerik türü ve AI araçlarına göre seçilmiş 70.000 şarkı ve 65.000 ses efekti içeren en büyük telifsiz müzik kitaplığı.

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360, 360° video ve fotoğraflardan son derece ilgi çekici, kapsamlı eğitim ve öğrenme deneyimleri oluşturmak için gereken zamanı, çabayı ve bilgiyi azaltan en sezgisel yazma ve yayınlama platformudur. Viar360, öğrencilerinizin cihazlarında "Panorama modunda" veya VR başlıklarını kullanarak "Sanal...

EZ360 Cloud

EZ360 Cloud

ez-360.com

EZ360 Cloud ile 360 ​​derecelik video içeriğini bulut aracılığıyla VR cihazlarına dağıtabilirsiniz. Videolarınızı çevrimiçi içerik yönetim sistemine (CMS) yükleyin ve yönetin. Videoları kolayca VR cihazlarına aktarın. VR gözlükleri, uygulamayı başlattıklarında yeni videoları otomatik olarak indirir....

Headjack

Headjack

headjack.io

Headjack, 360° video yapımcılarına yönelik bir uygulama oluşturma ve içerik yönetimi platformudur. Wordpress'ten ilham alan Headjack, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların mevcut tüm VR başlıklarında çalışan bağımsız VR uygulamalarını kolayca oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanırken, aynı zamand...

ArborXR

ArborXR

arborxr.com

ArborXR bir AR ve VR cihaz yönetimi platformudur. 90 ülkede 2000'den fazla şirket, VR ve AR filolarını yönetmek için halihazırda ArborXR'yi kullanıyor. ArborXR ile cihazlarınızı yönetebilir, içerikleri ve güncellemeleri uzaktan dağıtabilir ve kullanıcıların kulaklıkta neler görebileceğini ve yapabil...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.

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