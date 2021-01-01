Alternatifler - Mailjet
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Flodesk
flodesk.com
Yeni başlayanlar ve uzmanlar işlerini büyütmek için Flodesk'i kullanıyor. Her cihazda harika görünen e-postalar ve formlar tasarlayın. Ücretsiz dene.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Hızla güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun. BEE, mobil uyumlu e-postalar ve açılış sayfaları tasarlamak için en iyi sürükle ve bırak düzenleyicisidir.
Stripo
stripo.email
Stripo bir e-posta tasarım platformudur. AMP, gerçek zamanlı ve etkileşimli içeriğe sahip olanlar da dahil olmak üzere her karmaşıklıkta yüksek kaliteli e-postaları iki kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Rahat e-posta üretimi için yerleşik araçlar, 60'tan fazla ESP ile entegrasyon.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Drip
drip.com
Drip ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun, daha fazla gelir elde edin ve pazarlama stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler, Apple Mail, Gmail ve Outlook için üretken ve profesyonel kalmanıza yardımcı olan bir e-posta yazılımı uzantısı eklentisidir.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
FreshMail
freshmail.com
FreshMail hesabınıza her yerden erişin. FreshMail'in araçlarının yanı sıra dosyalarınız ve verileriniz özel bir bulutta güvendedir ve her zaman buluşmaya hazırdır
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach e-posta pazarlama yazılımıyla kolayca profesyonel e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca alıcılarınızı mükemmel bir şekilde yönetebilir ve sezgisel raporlardan yararlanabilirsiniz.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Dragit
dragit.io
Sürükle ve bırak e-posta oluşturucuyla kolayca güzel duyarlı e-posta şablonları oluşturun. Kayıt olmadan hemen tasarlayın. Uygulama yerleştirme eklenti olarak mevcuttur.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Moosend
moosend.com
En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Postcards
designmodo.com
Ekipler ve bireyler için sezgisel bir e-posta oluşturucu, e-posta pazarlama fikirlerini güçlendirir. Fikirleri masaya koymak için tüm ekiple işbirliği yapın. Herkesten.
Fonor
fonor.ai
Organizations can effectively harness the power of GPT-powered text generation tools with a few key considerations. Firstly, it's important to recognize that GPT is a tool, and like any tool, it must be used correctly to produce the desired outcome. This means providing the tool with the right input...
Publicate
publicate.it
Publicate is a SaaS application that helps content marketers leverage curated content to drive new leads and real marketing results. Create curated content assets like email newsletters, roundup blog posts, resource hubs, and branded social shares in minutes - then add a lead capture form to any pie...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer provides the easiest way to design beautiful-looking emails and landing pages with minimum effort. Our 80,000+ users worldwide, including Airship, Keap, Netflix, and Fidelity, create responsive designs that their audience can’t have enough of. Unlayer offers 2 distinct solutions that cater t...
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon is an ESP agnostic email builder platform designed to help agile marketing teams get organized, optimize their email production processes, and focus on the bigger picture of email marketin... Show More . Chamaileon's email template editor enables email professionals and their teams to cre...
TOPOL.io
topol.io
Create beautiful e-mails for every device thanks to our drag-and-drop editor. Easy to build. Quick to get done. No need for an HTML coder and graphic anymore. Save hours on e-mail production. You do... Show More 't have to be a graphic designer, HTML coder, or specialist on email rendering. Drag and...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey is a powerful internal communications software that enables you to send timely updates to employees via your email client (Outlook and Gmail) or SMS. ContactMonkey is modernizing the way the world’s top organizations connect, communicate, and engage with their employees. In a rapidly c...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ is the only internal communications platform powered by Smart Brevity® — a formula for better communications. Over 600 organizations use HQ to plan, write, send and measure more effective communications today.
Tabular
tabular.email
Tabular ile, tek bir kod satırı bile görmeden, her gelen kutusunda ve cihazda mükemmel görünen kaliteli e-postalar oluşturmak kolaydır. Zaten binlerce pazarlamacı, sezgisel tasarım deneyimi ve kullanım kolaylığı nedeniyle onu seviyor. İlk tepkilerin çoğu, sanki e-posta tasarımı için Canva veya Figma...
SmartrMail
smartrmail.com
Daha kısa sürede daha iyi e-posta gönderin. SmartrMail, müşterilerinizi memnun eden ve daha fazla satış sağlayan e-posta göndermenin en kolay yoludur. Shopify, BigCommerce, WooCommerce ve Neto ile entegre oluyoruz. E-ticaret alanında en çok önerilen e-posta pazarlama uygulamalarından biriyiz. Shopif...
Ungapped
ungapped.com
Ungapped, temel pazarlama ve satış araçlarını entegre ederek, bir işletmenin günlük işleyişini daha az karmaşık ve daha bütünsel hale getirmeyi amaçlamaktadır; böylece büyüyen işletmeler, işletmenizi büyütmek için olağanüstü müşteri deneyimleri yaratabilmektedir. E-posta pazarlama, anketler, davetiy...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını aktarma sun...
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. ...
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun ve...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
Delivra
delivra.com
Meşgul pazarlamacılar için tasarlanan Delivra, e-posta ve SMS pazarlamasına yönelik basit çözümlerle hedef kitlenizi büyütecek.