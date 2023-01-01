Alternatifler - Madgicx
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven'in pazarlama analitiği yazılımı, pazarlamacıların yatırım getirisini kanıtlamasına ve 18 entegre dijital ve sosyal kanalda sonuçları iyileştirmesine yardımcı olur.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail is an email and omnichannel marketing platform. Communicate effectively with customers using email, SMS, Facebook. With us, you can do this simply and automatically, yet with individual care. Use our drag&drop editor and create beautiful, responsive templates or pick one of 100 pre-made temp...
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy offers full-funnel Sales Attribution and Analysis tools so marketers can see the true results of their campaign spend.Discover the dealership marketing cloud used by modern marketers like you.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, the cloud-based agile marketing measurement platform that measures the cross-channel performance of all your channels and ads- offline and online.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE is an analytics, attribution and optimization suite for ecommerce. It helps marketers to accelerate revenue growth and increase marketing profit through data integration and understanding of multi touch journeys. Using data-driven attribution models, it allows marketers to identify underper...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics is a marketing measurement and attribution platform that connects siloed marketing, sales, revenue and customer data to: - Provide a full funnel view of your customer journey - Accurately attribute revenue at channel, campaign, content and keyword level - Create multi-touch attributi...
Fospha
fospha.com
Fospha is the industry-leading solution powering profitable eCommerce growth. Bad marketing measurement is a $589bn problem, with 60% of revenue wrongly attributed by poor-fit platforms like GA and channels' Ads Managers. With Fospha, spending your precious budget on the wrong ads is a thing of the ...
Cometly
cometly.com
Cometly is a attribution cloud platform that enables businesses to get better accurate attribution for their ad campaigns and make smarter ad optimization decisions based on accurate data.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
NestAds
nestscale.com
Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak geliştirildi. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak iç...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Wizaly
wizaly.com
Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Y...
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics, kullanıma hazır eksiksiz bir pazarlama analitiği çözümüdür. Dönüşüm İzleme, Pazarlama İlişkilendirmesi ve Huni Analitiği, hiçbir kodlama veya karmaşık kurulum olmadan sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Measured
measured.com
AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme ...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların ve ajansların pazarlama bütçelerinin ve pazarlama kampanyalarının performansını anlamalarına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Sistem, LeadsRx Evrensel Dönüşüm İzleme Piksel™ ve yerleşik kimlik grafiği teknolojileri ile benzersiz bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunlar, aylar ye...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
TrafficGuard
trafficguard.ai
Gelir getiren reklam sahtekarlığına karşı korumayla kampanyaların büyümesine izin verin. Reklamlarınız nerede olursa olsun, ödüllü geçersiz trafik ve reklam sahtekarlığına karşı korumayla reklam harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve rakiplerinizi bir kenara bırakın.
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
Attribuly
attribuly.com
Müşteri satın alma sürecini anlamak artık daha kolay olamaz. Tüm pazarlama kampanyalarınızı ayrıntılı bir şekilde izler ve size daha yüksek yatırım getirisi sağlayan ilişkilendirme içgörüsü sunar.
LiveRamp
liveramp.com
Veri etkinleştirme platformumuz, şirketlere ve iş ortaklarına, müşteri deneyimlerini dönüştürmek ve daha değerli iş sonuçları elde etmek için verileri bağlama, kontrol etme ve etkinleştirme gücü verir.
Invoca
invoca.com
Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.