Lightworks video düzenleme yazılımı tüm editörlere ve yaratıcılara yardımcı olur; Oscar ödüllü Hollywood efsanelerinden YouTuber'lara kadar. Videonuza bugün hayat verin.

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