Alternatifler - LTK
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Traackr
traackr.com
Traackr, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yapmak, kampanyaları kolaylaştırmak ve programları ölçeklendirmek için kullandıkları veri odaklı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
#paid
hashtagpaid.com
Hashtag Ücretli - Tek bir platformda içerik oluşturucularla eşleştirin, kampanyalar başlatın ve içerik oluşturucuların beyaz listesini çalıştırın. Influencer pazarlaması artık güvenli, kolay ve hızlı.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
trendHERO
trendhero.io
trendHERO is an advanced influencer marketing platform for Instagram. Main purposes: - Influencers search and discovery - Fake followers and likes detection - Account audit - Growth tracking - Audience analysis (geo and interests stats) - Competitors monitoring - Ads database - Influencer Outreach -...
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays is your all-in-one influencer marketing and visual content creation platform for brands of all sizes. Designed to make collaboration easy and intuitive, Popular Pays enables you to scale your content creation efforts and launch marketing campaigns that drive business impact, without jug...
Aspire
aspire.io
Aspire is the influencer marketing platform empowering eCommerce brands to build and cultivate influential communities of influencers, ambassadors, affiliates, customers, and more. Brands using Aspire can discover authentic partners, streamline relationships, scale their programs, and measure true b...
Influencity
influencity.com
Influencity is an AI-powered Influencer Marketing solution that allows for complete Influencer Relationship Management on a single platform. Our technology stack includes 60+ features that help companies large and small customize their workflows and successfully execute end-to-end influencer campaig...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics offers advanced influencer marketing analytics and solutions for iconic lifestyle brands. Our influencer marketing analytics platform allows you to get the full picture of your brand’s earned media program. We help you: - Gain full visibility into all of the most important influencer ...
SocialBook
socialbook.io
Finding influencers who can increase sales and deliver results is the main goal of any brand! Don’t hire influencers that have no influence, use SocialBook. SocialBook is an extremely powerful, end-to-end influencer marketing management software tool. With SocialBook you can do the following: 1) Sea...
inBeat
inbeat.co
Search and find TikTok and Instagram influencers in our spam-checked influencer database. Use our tools to search, vet and track your influencer marketing campaigns.
Afluencer
afluencer.com
Meet Influencers, Micro-Influencers and Creators here! For posts and reels on Instagram, TikTok and YouTube. • Well introduce you to new partners who will create user-generated content (UGC) for you and also post it on their social media channels. • You can register with us (for free!) to setup your...
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ is the most trusted influencer marketing platform for organizations looking to advance their creator marketing. Its enterprise-grade technology and industry-leading intelligence facilitates scaled creator discovery, streamlined workflows and robust reporting, while ensuring compliance and ...
Captiv8
captiv8.io
Captiv8 is the largest AI-Powered Branded Content Platform, connecting brands to digital influencers and creators to tell powerful stories. Marketers leverage the platform to discover influencers, create buzz-worthy content, manage their campaigns, and measure results. At the core of the platform is...
Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan t...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...
Insense
insense.pro
Profesyonel ve etkili yaratıcılarla özel içerik oluşturma ve ücretli geliştirme için yaratıcı platform.