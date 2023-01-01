Satın alma ve tedarik yönetimi yazılımı. Satın alma dijitalleşmesine yönelik SaaS e-satın alma çözümü. Bu yazılım, satın alma yönetimini optimize eder ve şirketiniz için siparişlerin verilmesini kolaylaştırır.

Web Sitesi: pro.loqualist.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Loqualist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.