WebCatalog
Logseq

Logseq

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: logseq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Logseq çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Git kullanılarak senkronize edilebilecek, öncelikli olarak yerel bir bilgi tabanı.

Web Sitesi: logseq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Logseq ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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