Alternatifler - Linkdex
Google Trends
trends.google.com
Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...
Google Search Console
google.com
Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullanı...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
WriterZen
writerzen.net
SEO odaklı anahtar kelime kümelemesinden SERP isabetlerine kadar dijital yazma ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için tek elden içerik çözümü.
Surfer
surferseo.com
Birkaç tıklamayla herhangi bir alan adı için içerik planları oluşturmak için Surfer'ı kullanın. Google'da üst sıralarda yer almak için yüksek kaliteli ve SEO dostu içerik yazın. Şimdi kayıt ol!
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse, içerik stratejileri oluşturmanıza, içerik oluşturmayı hızlandırmanıza ve içerik kararlarını bilgilendirmenize yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır.
Keyword Tool
keywordtool.io
Anahtar Kelime Aracı, SEO ve PPC anahtar kelime araştırması için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcının 1 numaralı (ÜCRETSİZ) alternatifidir ᐈ Saniyeler içinde 1.000'lerce ✅ uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun!
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!
RankIQ
rankiq.com
Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revealer ihtiyacınız olan tek SEO platformudur. Yüzbinlerce pazarlamacı, dijital pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmek için Anahtar Kelime Gösterici'yi kullandı.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru web sitenizi tarar ve analiz eder. İçeriğinizi, bağlantılarınızı ve web sitesi yapınızı kontrol ediyoruz ve sitenizi geliştirmek için uygulanabilir ipuçları veriyoruz. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın.
GetKeywords
getkeywords.io
Niyet Analizi ile Yerel Anahtar Kelime Araştırması. Arama Motorları kullanıcı davranışına ve niyetine odaklanıyorsa, SEO Araçlarınız neden hala odaklanmıyor..!!
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Copysmith
copysmith.ai
Copysmith, Kurumsal ve e-Ticaret için yapay zeka içerik oluşturma çözümüdür. Pazarlama içeriğini geniş ölçekte oluşturun, başlatın ve dağıtın.
SpyFu
spyfu.com
Pazarlama geliri motorumuz SEO ve PPC karını artırır. SEO pazarlama paketi, PPC analizörü, Geçmiş veriler, Rekabet analizi, Backlink desteği, Sınırsız anahtar kelime ve alan adı projeleri, Özel raporlama.
NeuralText
neuraltext.com
Son teslim tarihlerini unutun. Doğru kelimeleri daha hızlı bulun. NeuralText™ yazma sürecinizi otomatikleştirerek zamandan, enerjiden ve düşünme gücünden tasarruf etmenizi sağlar.
Mangools
mangools.com
Mangools, etkili bir SEO iş akışı için tasarlanmış 5 basit ama güçlü SEO aracından oluşan bir pakettir. Yeni başlayanlar tarafından sevilen, profesyoneller tarafından güvenilen. Bedavaya deneyin!
Scalenut
scalenut.com
Scalenut, iş hedeflerinize hizmet eden içerik üretmeniz için size basit ve ölçeklenebilir bir yol sunar. Rakiplerinizi geride bırakmanıza yardımcı olacak profesyonel içerik oluşturuculardan ve yapay zeka araçlarından yararlanın.
Keyword Search
keywordsearch.com
Reklam Hedef Kitlelerinizi Yapay Zeka ile Güçlendirin. KeywordSearch AI, Google ve YouTube Reklamlarının yatırım getirisini artırır. Yapay Zekayı kullanarak İşletmeler için En İyi Reklam Kitlelerini dakikalar içinde bulun ve bunları Tek Tıklamayla Reklam Hesabıyla Senkronize Edin.
SEOptimer
seoptimer.com
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Wincher
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Onsuz Yaşayamayacağınız Tek SEO Aracı. Markaların organik aramalardan kaliteli trafik almasına ve anahtar kelimelerinin performansını izlemesine yardımcı oluyoruz.
Brand Overflow
brandoverflow.com
Brand Overflow, dijital pazarlama stratejinizin her yönünü optimize etmek ve geliştirmek için çeşitli pazarlama araçları sunar.
Screpy
screpy.com
Screpy, web sitelerinizin tüm sayfalarını tek bir kontrol panelinde analiz edebilen ve ekibinizle birlikte izleyebilen, yapay zeka tabanlı bir web analiz aracıdır.
SEOcrawl
seocrawl.com
Profesyoneller ve Şirketler için SEO Yazılımı. SEO yönetiminizi başka bir düzeye taşıyacak bir SEO araçları paketi olan SEO Yazılımımız sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf edin, sonuçlarınızı iyileştirin ve verimlilik elde edin.
Seodity
seodity.com
Seodity'yi bugün deneyin. Araçlarımızdan yararlanın ve sitenize gelen organik trafiği artırın. Rank Tracker'da teknik SEO'yu iyileştirin, rekabeti, geri bağlantıları kontrol edin ve her şeyi izleyin.
BIQ
biq.cloud
BiQ, fiyatlandırmayı demokratikleştiren dünyanın ilk SEO paketidir. Dört farklı SEO aracını keşfedin ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin, kullanmadıklarınız için ödeme yapmayın.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, sınırsız rakipleri soru sormadan takip etmenize olanak tanıyan tam bir serp izleme aracıdır. Kahretsin, idare edebildiğin kadar izlemene izin vereceğiz.
SEOmatic
seomatic.ai
Trafiğinizin, potansiyel müşterilerinizin ve satışlarınızın 10 katına kadar ölçekte SEO sayfaları oluşturun. Programatik SEO ve Yapay Zeka ile İçerik Oluşturmayı Otomatikleştirin.
SISTRIX
sistrix.com
Google'daki rakibiniz yalnızca bir tık uzakta. Haksız avantajınız: SISTRIX ile daha iyi sıralamalar, daha fazla görünürlük ve etkili içerik.
Sitechecker
sitechecker.pro
Hızlı ve Eksiksiz Teknik Denetim için Web Sitesi SEO Denetleyicisi. Web sitenizi nasıl geliştireceğinize ve Google'da üst sıralara nasıl çıkacağınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir kontrol listesi içeren ayrıntılı bir SEO denetim raporu alın.
INK
inkforall.com
Harika bir metin yazamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşün! INK ile orijinal makaleler, açıklamalar, başlıklar, Google reklamları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.
Ranktracker
ranktracker.com
Etkili SEO için hepsi bir arada platform. Tek ve güçlü bir platformla anahtar kelimeleri araştırın, rekabeti analiz edin, geri bağlantıları Kontrol Edin ve İzleyin ve arama motoru sıralamanızı takip edin. Sıralama izleyici, ister küçük bir startup, ister büyük bir ajans olun, SEO'da ilerlemenize ya...
Squirrly
squirrly.co
Squirrly, girişimcilere Squirrly SEO, HideMyWP Ghost, Education Cloud PLUS gibi araçlar sunar. Girişimci Mağazasında Squirrly tarafından tasarlanan yapay zeka pazarlama araçlarını ve çevrimiçi eğitim programlarını bulacaksınız. Bugüne kadar 18.000 ödeme yapan müşteriye hizmet verildi.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove, web sitesi yönetimi için bulut tabanlı araçlar ve hizmetler oluşturan çok uluslu bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Siteimprove 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Kopenhag, Danimarka'da bulunmaktadır ve Avusturya, Avustralya, Kanada, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, ...
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge, 1.700'den fazla müşterinin daha fazla organik trafik oluşturmasına yardımcı olan lider SEO çözümü ve içerik performansı pazarlama platformudur. BrightEdge'in merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup New York, Seattle, Chicago, Cleveland, Tokyo, Sidney ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır. B...
Advanced Web Ranking
advancedwebranking.com
Sıra takibi kolaylaştı. Günlük, haftalık ve isteğe bağlı olarak taze sıralamalar. Masaüstü, mobil ve yerel aramalar için. Beyaz etiket raporlarına güzel bir şekilde paketlenmiştir. Herhangi bir cihazdan erişilebilir.
SEOmonitor
seomonitor.com
Daha önce hiç olmadığı gibi SEO kampanyaları oluşturun ve izleyin.
Letterdrop
letterdrop.com
İçerik oluşturma ve dağıtım için otomatik iş akışları. Doğru fikirlere öncelik verin, takviminizi planlayın ve onayları yönetin • Yapay zeka destekli CMS ile web seminerlerini yeniden tasarlayın, sosyal medya oluşturun ve daha hızlı yazın • 2023'teki yeni SEO ortamına göre optimizasyon yapın • ...
AccuRanker
accuranker.com
Dünyanın En Hızlı Anahtar Kelime Sıralaması İzleyicisi - Ajanslar ve SEO profesyonelleri için oluşturulmuş özelleştirilmiş bir sıralama izleyicisi.
Oncrawl
oncrawl.com
Daha akıllı SEO kararları vermek için SEO platformu. Oncrawl SEO platformu, bir web sitesini arama motorlarında optimize etmek için SEO denetimlerine yönelik bir SEO tarayıcısı ve log analizörüdür. Gelirinizi ve doğal arama sonuçlarındaki sıralamanızı artırmak için teknik SEO, veri bilimi ve makine...
iSpionage
ispionage.com
iSpionage, dijital pazarlamacıların ve dijital ajansların rakiplerinden daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur. Rakiplerinizin dijital pazarlama ortamındaki pazarlama stratejilerine ilişkin bilgiler sağlıyoruz: Anahtar kelimeler, Reklam metni, geçmiş reklam verileri ve açılış sayfaları.
Linkody
linkody.com
Bağlantı kurma kampanyalarınızı yönetmek için geri bağlantı izleme ve izleme aracımızı kullanın. Pazarlama ajansları, SEO uzmanları ve web yöneticileri için. backlink izleme, backlink analizi, seo backlinkler, SEO ölçümleri, ücretsiz SEO aracı
AnswerThePublic
answerthepublic.com
Doğrudan müşterilerinizin zihninden anında, ham arama bilgileri almak için ücretsiz aracımızı kullanın. İnsanların markanız, ürününüz veya konunuz hakkında konuşmasının ve soru sormasının yeni yollarını izlemek için ücretli bir plana geçin.
Keyword Insights
keywordinsights.ai
Daha İyi İçeriği Daha Hızlı Oluşturun. Çok daha hızlı. Anahtar Kelime Analizleri binlerce anahtar kelime fikri oluşturmanıza, bunları konu kümeleri halinde gruplamanıza ve yapay zekayı kullanarak zahmetsizce mevcut içeriği oluşturmanıza veya optimize etmenize olanak tanır. Zamandan tasarruf edin ve...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları