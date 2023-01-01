WebCatalog
Lightning Terminal

Lightning Terminal

terminal.lightning.engineering

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lightning Terminal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lightning düğümü operatörlerinin, düğümlerinin performansını ölçmeleri ve iyileştirme yolları konusunda uygulanabilir öneriler almaları için.

Web Sitesi: terminal.lightning.engineering

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lightning Terminal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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