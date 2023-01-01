Alternatifler - Liftify
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Procurated
home.procurated.com
Tedarik karmaşıktır ancak harika tedarikçiler bulmak öyle olmamalıdır. Procurated'da tedarikçileri derecelendiren ve inceleyen binlerce kamu satın alma profesyoneline katılın.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Şirketinizin müşteri deneyimlerini ve yorumlarını yayınlayabileceğiniz çevrimiçi bir platform.
TechBehemoths
techbehemoths.com
Bir sonraki projeniz için en iyi BT şirketini bulun. 146 ülke ve 7.532 şehirdeki 56.128 şirket arasından seçim yapın. Bölgenizdeki lider teknoloji şirketlerini işe alın!
UpCity
upcity.com
UpCity'de işletmeler ve B2B hizmet sağlayıcıları arasında başarılı ilişkiler kuruyor ve güçlendiriyoruz. Bir sonraki partnerinizi bugün bulun!
GoodFirms
goodfirms.co
BT hizmetiyle ilgili müşteri incelemeleri ve derecelendirmeleri, şirket profilleri ve CEO röportajlarından oluşan bir koleksiyona sahip en güvenilir B2B incelemeleri ve araştırma platformu. Dünyanın en iyi BT şirketlerini bulun.
Sortlist
sortlist.com
Kendi özel gereksinimlerinize göre projeniz için en uygun ajansları keşfedin.
Famewall
famewall.io
Referansları kolaylıkla toplayarak satışları artırın 🎉. Müşterilerinizden toplanabilecek ve web sitenize 2 dakikadan kısa bir sürede kodsuz olarak yerleştirilebilecek referanslarla satışları ve dönüşümleri artırın!
Clutch.co
clutch.co
Doğru şirketi bulmanız için ihtiyacınız olan tek kaynak. Gerçek kişilerden gelen 98.000'den fazla müşteri yorumunu kullanarak işletmenize en uygun şirketi seçin.