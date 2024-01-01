Alternatifler - Lendio

Revolut

Revolut

revolut.com

Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.

Holvi

Holvi

holvi.com

Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch, startupları hatalardan, davalardan ve saldırılardan koruyan yeni bir tür dijital sigorta şirketidir.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Avrupa'nın hızlı büyüyen özel işletmelerinin hisselerini satın alın.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni startup işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker, iş yapma şeklinize göre oluşturulmuş sigorta komisyonculuğudur. En iyi brokerlardan birinci sınıf hizmet ile birlikte teknolojinin kolaylığını elde edersiniz.

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