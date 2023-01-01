Legalese Decoder

Yasal bir belgeyi girdi olarak almak ve belgenin sade dille yazılmış bir versiyonunu çıkarmak için tasarlanmıştır. Yapay zekanın bir kombinasyonunu kullanıyoruz

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