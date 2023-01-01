WebCatalog
Legacy.com

Legacy.com

legacy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Legacy.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Legacy.com, zamanında ölüm haberleri sağlayan ve kullanıcıların hayata saygı göstermelerine ve kutlamalarına olanak tanıyan, çevrimiçi ölüm ilanlarından oluşan küresel bir ağdır.

Web Sitesi: legacy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Legacy.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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