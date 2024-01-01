Alternatifler - LeanDNA
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Healthcheck.io
healthchecks.io
Basit ve Etkili Cron İş İzleme. Gecelik yedeklemeleriniz, haftalık raporlarınız, cron işleriniz ve zamanlanmış görevleriniz zamanında çalışmadığında sizi bilgilendiririz.
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator, yalnızca metin girişinizden herhangi bir görüntüyü oluşturabilir! Benzersiz ve gerçekçi blog yazısı fotoğraflarından yaratıcı illüstrasyonlara veya animelere kadar çeşitlilik gösterir. Hayal gücünüze meydan okuyun ve şimdi eğlenin!
Formula Bot
formulabot.com
Yapay zeka ile veri ve e-tablo iş akışınızda devrim yaratın. Metin talimatlarınızı saniyeler içinde ücretsiz olarak formüllere ve daha fazlasına dönüştürün.
mindsdb
mindsdb.com
Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın
Akkio
akkio.com
Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.
Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletmek. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Fluidly
fluidly.com
Fluidly, nakit akışından finansmana kadar işletmelerin finansmanını planlama ve yönetme biçimini temelden yeniden düşünmektir. Yani ister nakit paranızı idare etmenin zahmetsiz bir yolunu arayan bir işletme olun, ister müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen bir muhasebeci olun, size yardımcı o...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
VobeSoft
vobesoft.com
Değişim VobeSoft ile daha eğlenceli. Modüler kodsuz yazılımımızla iş süreçlerini ayarlayın ve 360 derecelik görünümler oluşturun.
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Decipad
decipad.com
Ekiplerin verileri kullanarak hikayeler anlatmasına yardımcı olan etkileşimli bir not defteri.
Enverus
enverus.com
Enverus, ABD enerji üreticilerinin %98'ine ve 35.000'den fazla tedarikçiye yaptığımız ortaklıklardan elde edilen analizlere, içgörülere ve karşılaştırmalı maliyet ve gelir verilerine gerçek zamanlı erişim sunan, en güvenilir, enerjiye özel SaaS platformudur.
Pecan
pecan.ai
Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Kötü Değil Hafif Analitik TelemetriDeck, kullanıcılar uygulamanızı kullanırken anında, doğru analiz verileri sağlayarak uygulama ve web geliştiricilerinin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir hizmettir. Ve en iyi kısmı: Kullanıcılarınızın verilerinin gizli kalması için her şey anoniml...
Vortexa
vortexa.com
Kargo akışlarının küresel resmini çizen son teknoloji enerji analitiği. Vortexa ile rekabet öncesi enerji piyasası fırsatlarını belirleyin.
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai, işletmeler için harici verilerin geleceğinde devrim yaratan lider bir tüketici istihbarat platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisini kullanan NWO.ai, mikro trendlerdeki büyük değişiklikleri gerçekleşmeden önce tahmin edebiliyor ve şirketlere günümüzün sürekli değişen ekosisteminde rekab...
Enveyo
enveyo.com
Enveyo'nun lojistik optimizasyon yazılımıyla nakliye operasyonlarınızı rekabet avantajına dönüştürün ve kârınızı en üst düzeye çıkarın.
Prevedere
prevedere.com
Prevedere bulut tabanlı iş zekası çözümleri, küresel ekonomik verilerin tahmin gücünden yararlanarak benzeri görülmemiş tahmin doğruluğu sağlar.
Predelo
predelo.com
Halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan entegre olarak otomatik pilotta işletmeniz için yapay zeka destekli tahminler ve optimize edilmiş kararlar alın.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
Verteego
verteego.com
Verteego'nun yapay zekası, verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve tedarik zincirinizi optimize etmek, pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için öneriler üretir.
CasterStats
casterstats.com
CasterStats, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla içerik dağıtım kaynağını destekleyen bir çözümdür: HTTP Canlı Akışı (HLS), HTTP Üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH); Wowza Medya Sunucusu; IceCast; SHOUTcast; Windows Medya Sunucusu; Flash Medya Sunucusu (FMS); Dalgalanma; Helis; Hı...
Breinify
home.breinify.ai
E-ticaret, Perakende ve CPG'ler için çok kanallı tüketici katılımını otomatikleştiren ve ölçeklendiren yapay zeka destekli kişiselleştirme motoru. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Evocon
evocon.com
Evocon, imalat şirketlerinin üretim verimliliklerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir üretim izleme çözümüdür. Evocon, üretim makinelerinden veri toplanmasını otomatikleştirir ve dijitalleştirir. Daha sonra toplanan verileri buluta aktarıyoruz, böylece üreticiler bu ...
Enquire.ai
enquire.ai
Patentli yapay zeka, veri bilimi ve insan zekası karışımımız aracılığıyla bağlam ve analizi diğer tüm uzman ağlardan daha hızlı sunuyoruz.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty, maliyetten tasarruf etmenize, performansı artırmanıza, güvenliği artırmanıza ve uyumlu olmanıza yardımcı olmak amacıyla Bulut Platformunuz için uçtan uca optimizasyon için CloudScore sağlar.
Astrato
astrato.io
Astrato, Bulut için yeniden tasarlanan BI'yı sunuyor. Yoğun veri ekipleri için Looker ve Tableau'nun modern alternatifi olan Astrato, Snowflake, Dremio veya Google BigQuery veri bulutlarında hiçbir veri hareketi olmadan canlı sorgu verileri için bulutta yerel, tek platformlu bir deneyim sunar.
A2MAC1
a2mac1.com
Otomotiv üretimine yönelik veri yönetimi platformu artık yeni sektörlere açılıyor. A2MAC1 25 yıl önce kuruldu ve dünyanın en büyük OEM'lerine (araba üreticileri) ve OES'lerine (araba parçası üreticileri) hizmet veriyor. Şirket işe arabaları parçalayıp kıyaslama yaparak başladı. Daha sonra verileri/s...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy, KPI'ların takibini kolay ve hızlı hale getirdi. Birkaç tıklamayla tüm sistemlerinizi Rampfy uygulamasıyla entegre edebilir, işletmenizin tüm işleyişine ilişkin bilgileri görmeye başlayabilirsiniz. Rampfy ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sistemlerden entegre verileri görüntüleyin - Operasyon...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data, işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir veri yönetimi platformu geliştirir. Nomad'ın amacı bir fikir pazarı yaratmak ve veri uzmanlarına, yani veri sağlayıcılara, fikirleri kendi verileriyle eşleştirme olanağı tanımaktır. Sağlayıcıların verileri için yeni kullanım senar...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile!) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin ver...
Data Impact
dataimpact.io
CPG markaları için dijital ticareti hızlandırıcı Günümüzün karmaşık, hızla gelişen ortamında, çevrimiçi kazanmak için güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgiler gereklidir. Data Impact'te çözümlerimiz, e-ticaret ekiplerini günlük olarak uygulanabilecek çeşitli araçlarla donatmak için basit izlemenin...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze, işletmenizi hücresel IoT bağlantısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamanıza ve özel cihaz yönetimi yazılımıyla maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.
ActionableAgile
actionableagile.com
Süreçlerinizi iyileştirmenize, öngörülebilir olmanıza ve anında doğru tahminler sunmanıza yardımcı olmak için seçtiğiniz iş yönetimi aracınızdaki verilerle bağlantı kuran bir dizi grafik ve simülasyon. Akışınız bizim işimizdir ve veri güvenliğiniz 1 numaralı önceliğimizdir.
Soley
soley.io
Soley, ürün portföylerinde ve değer zincirlerinde dijital navigasyonun öncüsüdür. Soley, sektördeki zaman baskısı ve muazzam karmaşıklık altında çalışan karar vericileri destekliyor. Şirketler Soley'i kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir, dayanıklılıklarını artırabilir ve dolayısıyla mali...
Nuant
nuant.com
Nuant, profesyonellerin Dijital Varlıklarının riskini izlemeleri ve değerlendirmeleri için tasarlanmış bir Portföy ve Risk Yönetimi platformudur. Nuant ile dijital varlıklarınızın zahmetsiz birleştirilmiş izlemesini, üstün risk yönetimini ve güçlü bir simülasyon motorunu deneyimleyin. - Dijital Varl...
Intelligize
intelligize.com
Gelişmiş analiz araçları, pazar standartlarını net bir şekilde belirlemenize, emsal açıklamaları ve anlaşmaları karşılaştırmanıza, SEC Yorum Mektuplarını ve eğilimleri izlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan derin bilgiler sunar.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail ve Outlook için önde gelen e-posta analiz aracı. Ekibinizin e-posta yanıt süresini ölçün; yazılım yüklemeye gerek yok, eğitim gerekmiyor.
Beehive AI
beehive.ai
Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla Troopr Reports, Slack'te Jira raporlarını yapıland...
Podder
podderapp.com
Podder, verileri eyleme dönüştürülebilir iş içgörülerine "çevirmeye" odaklanan, bağımsız ve yapay zeka destekli bir podcast içgörü platformudur. Podder, 1., 2. ve 3. parti verilerini akıllı algoritmalar yardımıyla birleştirir. Bu, Podder'ın sektördeki bir podcast izleyicisi hakkında en derinlemesine...
Wink Reports
winkreports.com
Veri uzmanı olmanıza gerek kalmadan en karmaşık raporları bile oluşturabileceğiniz, kullanımı kolay tek yazılım. İşletmenizin içini görmenize yardımcı olacak kritik raporlar alın. Favori bulut iş yazılımınızdan raporlar (evet, hatta *o* rapor) oluşturun ve bunları istediğiniz zaman otomatik olarak o...
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable, iş uygulamalarından ve veritabanlarından verileri senkronize eden bir elektronik tablodur. Veri analizi, otomatik raporlama ve canlı güncellenen grafikler ve gösterge tabloları oluşturmak için mükemmeldir.
Excelkits
excelkits.com
Kişiselleştirilmiş sonuçlar için etkileşimli formlarla e-tabloları etkileyici içeriğe dönüştürün. Saniyeler içinde önceden hazırlanmış şablonlar ekleyin veya kendinizinkini ücretsiz olarak özelleştirmeye başlayın. Duyarlı ve hızlı – bu kullanımı kolay blok, trafiği artırmanıza ve dönüşümleri artırma...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas, analizinizi görselleştirmenize olanak tanıyarak sizi veritabanlarına, Excel dosyalarına ve Google Analytics'e grafiksel bir arayüz aracılığıyla bağlar.
Rguroo
rguroo.com
Rguroo'nun gelişimi, eğitmenlere istatistiksel kavramları öğretmede yardımcı olabilecek ve öğrencilerin rutin hesaplamalar için harcadığı zamanı azaltabilecek bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan kaynaklandı. Rguroo'nun tasarımı, Amerikan İstatistik Birliği'nin İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğre...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery, analitiği herkes için basit hale getirmek için tek bir temel hedef göz önünde bulundurularak tasarlanmış eksiksiz bir veri analizi platformudur. ClearQuery, her kullanıcıya alım sırasında otomatik içgörüler alma olanağı vererek teknik engelleri ortadan kaldırır. Kontrol panelleri ve öngö...
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI, verilerinizi doğal dildeki soruları kullanarak analiz etmenize olanak tanıyan, AI tarafından desteklenen bir analiz platformudur. Athenic AI, SQL bilgisi veya iş analisti olmadan sorularınızı yanıtlamak için bir veritabanında, veri ambarında veya CRM veya ERP platformu gibi bir uygulamad...
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti, veri çıkarma sürecini otomatikleştirmek ve web sayfalarını iş, kişi, ürün ve mülk veritabanlarında temiz, yönetilebilir, yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürmek için özel teknolojiler kullanan bir Hizmet Olarak Veri (DaaS) çözümüdür. RESTful API'miz ve müşteri portalımız, gerçek zama...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports bir Adwords raporlama aracıdır. Saniyeler içinde özel Adwords raporları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcılarımızdan aldığımız ana geri bildirimler "kolay ve kullanışlı"dır. Her hafta özellikler eklesek bile aracımızı olabildiğince kolay tutmaya özen gösteriyoruz. Geliştirme kullanı...
Megalytic
megalytic.com
Megalytic, dijital ajanslar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri tarafından daha hızlı, daha anlayışlı ve daha iyi görünümlü analiz raporları için kullanılır.
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics, ekibinize ve müşterilerinize veri odaklı içgörüler ve mesajlar sunmak için size tam kontrol ve esneklik sağlayan rapor dağıtım çözümüdür.