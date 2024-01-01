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Alternatifler - LeanDNA

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.

Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

Basit ve Etkili Cron İş İzleme. Gecelik yedeklemeleriniz, haftalık raporlarınız, cron işleriniz ve zamanlanmış görevleriniz zamanında çalışmadığında sizi bilgilendiririz.

ImgCreator

ImgCreator

imgcreator.ai

ImgCreator, yalnızca metin girişinizden herhangi bir görüntüyü oluşturabilir! Benzersiz ve gerçekçi blog yazısı fotoğraflarından yaratıcı illüstrasyonlara veya animelere kadar çeşitlilik gösterir. Hayal gücünüze meydan okuyun ve şimdi eğlenin!

Formula Bot

Formula Bot

formulabot.com

Yapay zeka ile veri ve e-tablo iş akışınızda devrim yaratın. Metin talimatlarınızı saniyeler içinde ücretsiz olarak formüllere ve daha fazlasına dönüştürün.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın

Akkio

Akkio

akkio.com

Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.

Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletmek. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.

Fluidly

Fluidly

fluidly.com

Fluidly, nakit akışından finansmana kadar işletmelerin finansmanını planlama ve yönetme biçimini temelden yeniden düşünmektir. Yani ister nakit paranızı idare etmenin zahmetsiz bir yolunu arayan bir işletme olun, ister müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen bir muhasebeci olun, size yardımcı o...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Değişim VobeSoft ile daha eğlenceli. Modüler kodsuz yazılımımızla iş süreçlerini ayarlayın ve 360 ​​derecelik görünümler oluşturun.

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...

Exatom

Exatom

exatom.io

Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.

Decipad

Decipad

decipad.com

Ekiplerin verileri kullanarak hikayeler anlatmasına yardımcı olan etkileşimli bir not defteri.

Enverus

Enverus

enverus.com

Enverus, ABD enerji üreticilerinin %98'ine ve 35.000'den fazla tedarikçiye yaptığımız ortaklıklardan elde edilen analizlere, içgörülere ve karşılaştırmalı maliyet ve gelir verilerine gerçek zamanlı erişim sunan, en güvenilir, enerjiye özel SaaS platformudur.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.

TelemetryDeck

TelemetryDeck

telemetrydeck.com

Kötü Değil Hafif Analitik TelemetriDeck, kullanıcılar uygulamanızı kullanırken anında, doğru analiz verileri sağlayarak uygulama ve web geliştiricilerinin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir hizmettir. Ve en iyi kısmı: Kullanıcılarınızın verilerinin gizli kalması için her şey anoniml...

Vortexa

Vortexa

vortexa.com

Kargo akışlarının küresel resmini çizen son teknoloji enerji analitiği. Vortexa ile rekabet öncesi enerji piyasası fırsatlarını belirleyin.

QuData

QuData

qudata.com

QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...

NWO.ai

NWO.ai

nwo.ai

NWO.ai, işletmeler için harici verilerin geleceğinde devrim yaratan lider bir tüketici istihbarat platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisini kullanan NWO.ai, mikro trendlerdeki büyük değişiklikleri gerçekleşmeden önce tahmin edebiliyor ve şirketlere günümüzün sürekli değişen ekosisteminde rekab...

Enveyo

Enveyo

enveyo.com

Enveyo'nun lojistik optimizasyon yazılımıyla nakliye operasyonlarınızı rekabet avantajına dönüştürün ve kârınızı en üst düzeye çıkarın.

Prevedere

Prevedere

prevedere.com

Prevedere bulut tabanlı iş zekası çözümleri, küresel ekonomik verilerin tahmin gücünden yararlanarak benzeri görülmemiş tahmin doğruluğu sağlar.

Predelo

Predelo

predelo.com

Halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan entegre olarak otomatik pilotta işletmeniz için yapay zeka destekli tahminler ve optimize edilmiş kararlar alın.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...

Verteego

Verteego

verteego.com

Verteego'nun yapay zekası, verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve tedarik zincirinizi optimize etmek, pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için öneriler üretir.

CasterStats

CasterStats

casterstats.com

CasterStats, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla içerik dağıtım kaynağını destekleyen bir çözümdür: HTTP Canlı Akışı (HLS), HTTP Üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH); Wowza Medya Sunucusu; IceCast; SHOUTcast; Windows Medya Sunucusu; Flash Medya Sunucusu (FMS); Dalgalanma; Helis; Hı...

Breinify

Breinify

home.breinify.ai

E-ticaret, Perakende ve CPG'ler için çok kanallı tüketici katılımını otomatikleştiren ve ölçeklendiren yapay zeka destekli kişiselleştirme motoru. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.

Polinode

Polinode

polinode.com

Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.

Evocon

Evocon

evocon.com

Evocon, imalat şirketlerinin üretim verimliliklerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir üretim izleme çözümüdür. Evocon, üretim makinelerinden veri toplanmasını otomatikleştirir ve dijitalleştirir. Daha sonra toplanan verileri buluta aktarıyoruz, böylece üreticiler bu ...

Enquire.ai

Enquire.ai

enquire.ai

Patentli yapay zeka, veri bilimi ve insan zekası karışımımız aracılığıyla bağlam ve analizi diğer tüm uzman ağlardan daha hızlı sunuyoruz.

CloudOpty

CloudOpty

cloudopty.com

CloudOpty, maliyetten tasarruf etmenize, performansı artırmanıza, güvenliği artırmanıza ve uyumlu olmanıza yardımcı olmak amacıyla Bulut Platformunuz için uçtan uca optimizasyon için CloudScore sağlar.

Astrato

Astrato

astrato.io

Astrato, Bulut için yeniden tasarlanan BI'yı sunuyor. Yoğun veri ekipleri için Looker ve Tableau'nun modern alternatifi olan Astrato, Snowflake, Dremio veya Google BigQuery veri bulutlarında hiçbir veri hareketi olmadan canlı sorgu verileri için bulutta yerel, tek platformlu bir deneyim sunar.

A2MAC1

A2MAC1

a2mac1.com

Otomotiv üretimine yönelik veri yönetimi platformu artık yeni sektörlere açılıyor. A2MAC1 25 yıl önce kuruldu ve dünyanın en büyük OEM'lerine (araba üreticileri) ve OES'lerine (araba parçası üreticileri) hizmet veriyor. Şirket işe arabaları parçalayıp kıyaslama yaparak başladı. Daha sonra verileri/s...

Rampfy

Rampfy

rampfy.com

Rampfy, KPI'ların takibini kolay ve hızlı hale getirdi. Birkaç tıklamayla tüm sistemlerinizi Rampfy uygulamasıyla entegre edebilir, işletmenizin tüm işleyişine ilişkin bilgileri görmeye başlayabilirsiniz. Rampfy ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sistemlerden entegre verileri görüntüleyin - Operasyon...

Nomad Data

Nomad Data

nomad-data.com

NoMad Data, işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir veri yönetimi platformu geliştirir. Nomad'ın amacı bir fikir pazarı yaratmak ve veri uzmanlarına, yani veri sağlayıcılara, fikirleri kendi verileriyle eşleştirme olanağı tanımaktır. Sağlayıcıların verileri için yeni kullanım senar...

Hashboard

Hashboard

hashboard.com

Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile!) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin ver...

Data Impact

Data Impact

dataimpact.io

CPG markaları için dijital ticareti hızlandırıcı Günümüzün karmaşık, hızla gelişen ortamında, çevrimiçi kazanmak için güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgiler gereklidir. Data Impact'te çözümlerimiz, e-ticaret ekiplerini günlük olarak uygulanabilecek çeşitli araçlarla donatmak için basit izlemenin...

Data Blaze

Data Blaze

datablaze.com

Datablaze, işletmenizi hücresel IoT bağlantısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamanıza ve özel cihaz yönetimi yazılımıyla maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.

ActionableAgile

ActionableAgile

actionableagile.com

Süreçlerinizi iyileştirmenize, öngörülebilir olmanıza ve anında doğru tahminler sunmanıza yardımcı olmak için seçtiğiniz iş yönetimi aracınızdaki verilerle bağlantı kuran bir dizi grafik ve simülasyon. Akışınız bizim işimizdir ve veri güvenliğiniz 1 numaralı önceliğimizdir.

Soley

Soley

soley.io

Soley, ürün portföylerinde ve değer zincirlerinde dijital navigasyonun öncüsüdür. Soley, sektördeki zaman baskısı ve muazzam karmaşıklık altında çalışan karar vericileri destekliyor. Şirketler Soley'i kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir, dayanıklılıklarını artırabilir ve dolayısıyla mali...

Nuant

Nuant

nuant.com

Nuant, profesyonellerin Dijital Varlıklarının riskini izlemeleri ve değerlendirmeleri için tasarlanmış bir Portföy ve Risk Yönetimi platformudur. Nuant ile dijital varlıklarınızın zahmetsiz birleştirilmiş izlemesini, üstün risk yönetimini ve güçlü bir simülasyon motorunu deneyimleyin. - Dijital Varl...

Intelligize

Intelligize

intelligize.com

Gelişmiş analiz araçları, pazar standartlarını net bir şekilde belirlemenize, emsal açıklamaları ve anlaşmaları karşılaştırmanıza, SEC Yorum Mektuplarını ve eğilimleri izlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan derin bilgiler sunar.

EmailAnalytics

EmailAnalytics

emailanalytics.com

Gmail ve Outlook için önde gelen e-posta analiz aracı. Ekibinizin e-posta yanıt süresini ölçün; yazılım yüklemeye gerek yok, eğitim gerekmiyor.

Beehive AI

Beehive AI

beehive.ai

Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...

Troopr Reports

Troopr Reports

troopr.ai

Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla Troopr Reports, Slack'te Jira raporlarını yapıland...

Podder

Podder

podderapp.com

Podder, verileri eyleme dönüştürülebilir iş içgörülerine "çevirmeye" odaklanan, bağımsız ve yapay zeka destekli bir podcast içgörü platformudur. Podder, 1., 2. ve 3. parti verilerini akıllı algoritmalar yardımıyla birleştirir. Bu, Podder'ın sektördeki bir podcast izleyicisi hakkında en derinlemesine...

Wink Reports

Wink Reports

winkreports.com

Veri uzmanı olmanıza gerek kalmadan en karmaşık raporları bile oluşturabileceğiniz, kullanımı kolay tek yazılım. İşletmenizin içini görmenize yardımcı olacak kritik raporlar alın. Favori bulut iş yazılımınızdan raporlar (evet, hatta *o* rapor) oluşturun ve bunları istediğiniz zaman otomatik olarak o...

Sourcetable

Sourcetable

sourcetable.com

Sourcetable, iş uygulamalarından ve veritabanlarından verileri senkronize eden bir elektronik tablodur. Veri analizi, otomatik raporlama ve canlı güncellenen grafikler ve gösterge tabloları oluşturmak için mükemmeldir.

Excelkits

Excelkits

excelkits.com

Kişiselleştirilmiş sonuçlar için etkileşimli formlarla e-tabloları etkileyici içeriğe dönüştürün. Saniyeler içinde önceden hazırlanmış şablonlar ekleyin veya kendinizinkini ücretsiz olarak özelleştirmeye başlayın. Duyarlı ve hızlı – bu kullanımı kolay blok, trafiği artırmanıza ve dönüşümleri artırma...

Analytics Canvas

Analytics Canvas

analyticscanvas.com

Analytics Canvas, analizinizi görselleştirmenize olanak tanıyarak sizi veritabanlarına, Excel dosyalarına ve Google Analytics'e grafiksel bir arayüz aracılığıyla bağlar.

Rguroo

Rguroo

rguroo.com

Rguroo'nun gelişimi, eğitmenlere istatistiksel kavramları öğretmede yardımcı olabilecek ve öğrencilerin rutin hesaplamalar için harcadığı zamanı azaltabilecek bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan kaynaklandı. Rguroo'nun tasarımı, Amerikan İstatistik Birliği'nin İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğre...

ClearQuery

ClearQuery

clearquery.io

ClearQuery, analitiği herkes için basit hale getirmek için tek bir temel hedef göz önünde bulundurularak tasarlanmış eksiksiz bir veri analizi platformudur. ClearQuery, her kullanıcıya alım sırasında otomatik içgörüler alma olanağı vererek teknik engelleri ortadan kaldırır. Kontrol panelleri ve öngö...

Athenic AI

Athenic AI

athenic.com

Athenic AI, verilerinizi doğal dildeki soruları kullanarak analiz etmenize olanak tanıyan, AI tarafından desteklenen bir analiz platformudur. Athenic AI, SQL bilgisi veya iş analisti olmadan sorularınızı yanıtlamak için bir veritabanında, veri ambarında veya CRM veya ERP platformu gibi bir uygulamad...

Datafiniti

Datafiniti

datafiniti.co

Datafiniti, veri çıkarma sürecini otomatikleştirmek ve web sayfalarını iş, kişi, ürün ve mülk veritabanlarında temiz, yönetilebilir, yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürmek için özel teknolojiler kullanan bir Hizmet Olarak Veri (DaaS) çözümüdür. RESTful API'miz ve müşteri portalımız, gerçek zama...

Sprinkle Data

Sprinkle Data

sprinkledata.com

SunnyReports bir Adwords raporlama aracıdır. Saniyeler içinde özel Adwords raporları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcılarımızdan aldığımız ana geri bildirimler "kolay ve kullanışlı"dır. Her hafta özellikler eklesek bile aracımızı olabildiğince kolay tutmaya özen gösteriyoruz. Geliştirme kullanı...

Megalytic

Megalytic

megalytic.com

Megalytic, dijital ajanslar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri tarafından daha hızlı, daha anlayışlı ve daha iyi görünümlü analiz raporları için kullanılır.

PushMetrics

PushMetrics

pushmetrics.io

PushMetrics, ekibinize ve müşterilerinize veri odaklı içgörüler ve mesajlar sunmak için size tam kontrol ve esneklik sağlayan rapor dağıtım çözümüdür.

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