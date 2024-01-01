Alternatifler - LeanDNA

Athenic AI

athenic.com

Athenic AI, verilerinizi doğal dildeki soruları kullanarak analiz etmenize olanak tanıyan, AI tarafından desteklenen bir analiz platformudur. Athenic AI, SQL bilgisi veya iş analisti olmadan sorularınızı yanıtlamak için bir veritabanında, veri ambarında veya CRM veya ERP platformu gibi bir uygulamad...