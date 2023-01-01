WebCatalog
Leaf Shave

Leaf Shave

leafshave.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Leaf Shave çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Döner başlıklı tıraş makinesinin evi The Leaf. Plastik tıraş makinelerinden tamamen geri dönüştürülebilir tıraş makinelerine geçiş yapmanın en kolay yolu.

Web Sitesi: leafshave.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Leaf Shave ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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