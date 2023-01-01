Alternatifler - LeadPlotter

URVA

urva.co

URVA Sales Force Tracker, tüm satış ekibinizi aynı sayfada buluşturan, mobil uyumlu bir satış aracıdır. Satış ekipleri, daha fazla satış yapmak ve iş ilişkilerini daha da büyütmek için iş oluşturmak ve mevcut müşterileri oluşturmak için yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurar. Bu düzenli veya dü...