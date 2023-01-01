WebCatalog
Laylo

Laylo

laylo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Laylo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Laylo, içerik oluşturucuların hayranlara ödülleri hakkında doğrudan mesaj göndermesine yardımcı oluyor. Calvin Harris, Friday Beers ve diğer en iyi yaratıcılara katılın. Bugün ücretsiz kaydolun!

Web Sitesi: laylo.com

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