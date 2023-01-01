WebCatalog
Laxis

Laxis

app.laxis.tech

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Laxis çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her müşteri görüşmesinden maksimum değeri elde edin Laxis AI Toplantı Asistanı, her müşteri etkileşiminden önemli bilgileri minimum çabayla otomatik olarak yakalayıp çıkararak gelir ekiplerine güç verir.

Web Sitesi: laxis.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Laxis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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