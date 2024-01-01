Alternatifler - Launch 360
Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir....
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.