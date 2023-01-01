Alternatifler - Lative
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Chorus.ai
chorus.ai
Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
sales-i
sales-i.com
sales-i, sektörü belirleyen satış analitiği yazılımıyla ürün satış elemanlarını daha etkili hale getirebilir ve şirket verimliliğini artırabilir. Akıllıca sat. Akıllıca çalış.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
Jiminny
jiminny.com
Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.
Celonis
celonis.cloud
Celonis'ten yürütme yönetimi ve süreç madenciliği. Göremediğiniz verimsizlikleri ortaya çıkarıyor ve düzeltiyoruz. Celonis EMS'yi hızla kullanmaya başlayın ve sınırsız ölçeklendirin.
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence, CRM'nizi tam dönüşüm hunisi gelir motoruna dönüştürür. Salesforce AppExchange Ortağıyız. Kurucu ortaklarımız Salesforce'un kurulmasına yardımcı oldu. Salesforce yatırımınızı tamamen yeni bir seviyeye taşımak için en gelişmiş yapay zeka derin öğrenme yeteneklerinden ya...
Pathlight
pathlight.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
OneInsight
oneinsight.io
Turn data into revenue with actionable insights OneInsight is built to deliver the richness of customer data created with Marketo into any sales environment, thereby opening up true marketing & sales integration for any Marketo-powered organization. All done at the speeds necessary to make decisions...
Dear Lucy
dearlucy.co
Sevgili Lucy's, şirketlerin daha hızlı büyüme sağlamasına yardımcı olan en görsel satış öngörüleri çözümü 1 numaralı çözümdür. Sevgili Lucy, satış ekipleri, liderlik ve yönetim kurulu genelinde odaklanmayı, bilinçli kararları ve zamanında eylemleri teşvik ediyor ve ekiplerinizi kotaya ulaşmaları içi...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Büyüyen satış ekipleri için bir satış performansı yönetimi çözümü. OneUp, temel sistemlerinizden (CRM, VOIP ve daha fazlası) gerçek zamanlı verileri otomatik olarak toplayarak satışlara ve yöneticilere net bilgiler, otomatik raporlar, skor tabloları ve yarışmalar sunar. Platform, satış ekibinizin il...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen, satış ekiplerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için oyunlaştırma ve görselleştirmeyi kullanan son teknoloji ürünü bir satış performansı platformudur. Misyonumuz, müşterilerimizin satış performansını artırmalarına ve daha mutlu işyerleri oluşturmalarına yardımcı olm...
Spinify
spinify.com
Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...
Ebsta
ebsta.com
Ebsta, binlerce şirkete, Salesforce'a yönelik bir müşteri istihbaratı ve satış etkinleştirme araçları paketiyle geniş ölçekte müşteri katılımını artırma gücü veriyor. ✓ Şirket ağınızın kilidini açın ✓ Kişiselleştirilmiş iş akışları ve tempolar oluşturun ✓ Katılımı gerçek zamanlı olarak izleyin ✓ Müş...
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull, SaaS şirketleri için ilk tam otomatik gelir analizi ve optimizasyon çözümüdür. Platform, Wiz, OPSWAT, Vast Data ve Armis gibi en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden bazıları tarafından güveniliyor. İş kullanıcıları için sıfırdan oluşturulmuş olup, gelir liderlerine ve RevOps ekiplerine pota...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai, akıllı satış verilerini ve analitiğini yakalayıp tüm gelir yığınına sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçeklenmesine yardımcı olan, bağımsız bir gelir verileri platformudur. SalesDirector.ai, CRM ve BI araçlarına akıllı satış analitiği sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçe...
Weflow
getweflow.com
Weflow bir satış performansı ve tahmin platformudur. Satış ekipleri, satış performansını, süreç uyumunu ve tahmin doğruluğunu artırmak için Weflow'u kullanıyor. - Salesforce güncellemelerini daha hızlı yaparak temsilcilerden haftada 4 saat tasarruf edin - %12 daha fazla anlaşma kazanmak için riskler...
Raydiant
raydiant.com
Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...
Kluster
kluster.com
Kluster'ın gelir öngörülebilirlik platformu, SaaS şirketlerinin her üç ayda bir hedefleri aşmasına yardımcı oluyor. Strateji, planlama ve yürütmeyi etkinleştirerek gelir liderlerinin büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz. Kluster'ın kullanımı kolay araçları, gelir ekiplerinin kazanan bir strateji tan...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega Satış Otomasyonu, daha fazla satışa yol açan akıllı otomasyon, karar verme ve analitik ile satış ekibinizin daha akıllı satış yapmasını sağlar.
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
Veloxy
veloxy.io
Satış dışı faaliyetlerden bunaldınız mı? Satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar hızlandırmak için Salesforce CRM'ye yönelik Veloxy Sales AI yazılımıyla güç kazanın.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...