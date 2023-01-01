WebCatalog
LARQ

LARQ

livelarq.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LARQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sıvı alımı hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak, kendi kendini temizleyen bir su şişesi. UV-C ışığını kullanarak zararlı, kokuya neden olan bakterileri %99,9999'a kadar* nötralize eder.

Web Sitesi: livelarq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LARQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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