Sıvı alımı hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak, kendi kendini temizleyen bir su şişesi. UV-C ışığını kullanarak zararlı, kokuya neden olan bakterileri %99,9999'a kadar* nötralize eder.

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