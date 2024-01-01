Alternatifler - Kwork
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...
Allevity
allevity.com
Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...
Insperity
insperity.com
Insperity, 1986'dan beri Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.