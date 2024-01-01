Alternatifler - Kudoboard
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
Tremendous
tremendous.com
Dijital ödemeleri uluslararası ölçekte geniş ölçekte gönderin. Anında teslimat, sorunsuz ödeme, yüzlerce ödül seçeneği. Kullanımı kolay platformumuzda ödemelerinizi satın alın, gönderin, takip edin, yönetin ve markalayın.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot, yeni ve kullanılmış ev dekorasyonu, mobilya, moda ve daha fazlasını satın almak, satmak ve ticaretini yapmak için en büyük yerel topluluk pazarıdır. 10 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcıdan oluşan büyüyen topluluğumuza katılın!
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify, insanların hediye kartı satın alma ve kullanma biçiminde devrim yaratan dinamik ve yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Bu şirket, dijital para dünyasını e-Hediye Kartlarının rahatlığıyla başarılı bir şekilde birleştirerek çevrimiçi işlemler yapmak için güvenli, hızlı ve basit bir yönt...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU, markanızı yükseltmeye yardımcı olan olağanüstü ürün deneyimleri yaratır. Kaliteli kişiselleştirilmiş ürünler tasarlıyor, tedarik ediyor, üretiyor ve dağıtıyoruz... ve hızlıyız. Avrupa'daki tüm özel ürün ihtiyaçlarınız için başvuracağınız ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz. Çok çeşitli, yüks...
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Wellable
wellable.co
Wellable'ın sağlıklı yaşam platformu, kuruluşların ilgi çekici çalışan sağlıklı yaşam programları oluşturmasına, çalışan deneyimini yükseltmesine ve kültürleri dönüştürmesine yardımcı olur
Snappy
snappy.com
Snappy, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak için deneyimin ve zevkin gücünü kullanan, hepsi bir arada kurumsal hediye platformudur.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (eski adıyla Rybbon), dijital ödül programlarının gönderilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için hepsi bir arada bir çözümdür. BHN Rewards ile etkileşimi artırmak, yanıt oranlarını artırmak, marka bilinirliği ve sadakati oluşturmak ve çalışanları motive etmek için Amazon, Visa ve Mastercard...
TruCentive
trucentive.com
Hepsi bir arada teşvik gerçekleştirme ve ödül dağıtım platformu TruCentive, şirketlere çalışanları, ortakları ve müşterileriyle etkileşim kurmaları için yeni yollar sunarak öne çıkmalarına yardımcı oluyor. Şirketler, eHediye Kartlarının, Ürünlerin ve fon teslimatının dijital dağıtımını entegre edere...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM, toplu olarak hediye kartı satın alma ve API teslimatı da dahil olmak üzere, hediye kartı satın almanın birçok farklı yoluna sahiptir. Hediye Kartı platformumuz, her satın alma işlemini optimize edebilmeniz için kolay hesap kurulumu ve güçlü raporlama sunar. Hediye Kartlarını ACH, ...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram, işletmelerin seçtikleri tasarım, logo ve özel mesajla hediye kartlarını ve ön ödemeli kartları dakikalar içinde göndermelerine yardımcı olan ücretsiz bir küresel platformdur. Seçim fikrine dayanan alıcılar, Giftogram'larını günümüzün en popüler yüzlerce perakendecisinden nerede kullanacak...
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında şekillendi: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz...
SwagUp
swagup.com
SwagUp tek Uçtan Uca Swag Yönetim Platformudur. Swag'in inanılmaz derecede güçlü olduğuna ama aynı zamanda kullanımının inanılmaz derecede karmaşık olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şey, swag oluşturma ve gönderme sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Platformumuz size ürün t...
Stadium
bystadium.com
Stadyum, ölçek veya mesafe ne olursa olsun küresel grup hediyelerini, ödülleri ve promosyonları basit ve kişisel hale getiriyor. Dünyanın her yerindeki alıcılarınızın ne istediklerini ve nereye göndereceklerini seçmelerine izin vererek varsayımları ortadan kaldırıyoruz ve her alışverişin etkisini en...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot, satış etkinleştirme liderleri için önde gelen oyunlaştırma ve yaratıcı platformdur. Milyon dolarlık bütçeleri kolayca yönetin, saniyeler içinde binlerce ödül gönderin ve ekibinize hediyelerin en güzelini, yani ödüllerini seçme gücünü verin. Dahili pazarlama kampanyalarınız aracılığıy...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash, Çalışanlarınız, Ortaklarınız veya Kullanıcılarınız için Hediye Kartları Göndermenin, Yönetmenin ve Almanın en kolay yoludur. Kolay E-Hediye Kartlarımız, Dijital Cüzdan & Platform ve API seçeneklerimizle kullanıcılarınızı mutlu etmenin daha kolay bir yolu yok!
RepeatMD
repeatmd.com
Mobil ödüllerle daha yüksek marjlı hizmetler satın. RepeatMD, medspaların ve estetik sağlayıcıların sadakat programları ve hasta finansmanı ile müşterilerini elde tutmalarına yardımcı olur.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşm...
Prezzee
prezzee.com.au
Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşm...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify, Temmuz 2018'de kurulan lider bir dijital hediye kartı web sitesidir. Müşterilerimize Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom ve daha fazlası dahil olmak üzere önde gelen ulusal markaların geniş bir yelpazedeki dijital hediye kartlarını sunma konusunda uzmanız. Prepaidify olarak hem tük...
Pazcare
pazcare.com
İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister ya...
Offiga
offiga.com
Offiga, Hindistan'ın her büyüklükteki işletme için hediye vermeyi kolaylaştıran ilk kurumsal hediye kontrol panelidir. Tüm siparişlerin gerçek zamanlı durumunu izlemek, çalışan veya müşteri adreslerini yönetmek, sipariş durumlarının özetini indirmek ve daha birçok yeni özellik dahil olmak üzere bir ...
HiThrive
hithrive.com
Çalışanları tanımanın ve ödüllendirmenin en kolay yolu. Tanınırlığı ve etkileşimi artırmak için Slack ve Microsoft Teams ile entegre edilmiştir. Ekibinizin değer vereceği anlamlı tanınma.
Giftly
giftly.com
Giftly, insanların hediye verme ve alma biçiminde devrim yaratıyor. San Francisco merkezli girişim, hediye kartlarını her zamankinden daha kişisel, özelleştirilebilir, güzel ve eğlenceli hale getirerek yılda 100 milyar dolarlık hediye kartı pazarını altüst ediyor.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizi...