Alternatifler - KuCoin

Coinbase Pro

coinbase.com

ABD merkezli kripto borsası. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve daha fazlasını USD, EUR ve GBP ile takas edin. FIX API ve REST API desteği. Coinbase, banka havalesi, banka havalesi veya kripto para cüzdanı yoluyla kolayca para yatırın.