Alternatifler - Krisp
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
Jammable
jammable.com
Favori Seslerinizle Yapay Zeka Kapakları Oluşturun! Saniyeler içinde yüksek kaliteli AI kapaklar yapmak için 1 numaralı platform!
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Fellow
fellow.app
Fellow toplantılar için en iyi araçtır. Bire bir toplantılardan ekip toplantılarına kadar işbirlikçi toplantı gündemleri oluşturun, eylem öğeleri atayın ve kararları kaydedin.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
AssemblyAI
assemblyai.com
Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kı...
Gladia
gladia.io
Tek bir API kullanarak AI transkripsiyon, transkripsiyon ve ses zekası eklentileriyle verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr, stok görüntü oluşturma, altyazı oluşturma, otomatik kırpma ve daha pek çok şey gibi video düzenleme işlerini otomatikleştirerek içerik oluşturucuların içerik pazarlama videolarını 10 kat daha hızlı oluşturmasına yardımcı olan bir Yapay Zeka Video Oluşturucudur!
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusund...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihaller...