Alternatifler - Krisp

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.

Notta

Notta

notta.ai

En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.

Jammable

Jammable

jammable.com

Favori Seslerinizle Yapay Zeka Kapakları Oluşturun! Saniyeler içinde yüksek kaliteli AI kapaklar yapmak için 1 numaralı platform!

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.

Grain

Grain

grain.com

Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow toplantılar için en iyi araçtır. Bire bir toplantılardan ekip toplantılarına kadar işbirlikçi toplantı gündemleri oluşturun, eylem öğeleri atayın ve kararları kaydedin.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.

Vowel

Vowel

vowel.com

Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...

Fathom

Fathom

fathom.video

Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.

Hour One

Hour One

hourone.ai

15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kı...

Gladia

Gladia

gladia.io

Tek bir API kullanarak AI transkripsiyon, transkripsiyon ve ses zekası eklentileriyle verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr, stok görüntü oluşturma, altyazı oluşturma, otomatik kırpma ve daha pek çok şey gibi video düzenleme işlerini otomatikleştirerek içerik oluşturucuların içerik pazarlama videolarını 10 kat daha hızlı oluşturmasına yardımcı olan bir Yapay Zeka Video Oluşturucudur!

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusund...

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihaller...

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