Kenya'daki işletmeniz için basit araçlar. Kredi ve diğer iş araçlarına erişim sağlarken işletmenizin dijital ödemeleri kabul etmesini kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: kopokopo.co.ke

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