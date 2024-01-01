Alternatifler - Kommunity
Facebook Groups
facebook.com
Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet, grup etkinliklerini organize etmek, bulmak ve katılmak için kullanılan bir platformdur. Bölgenizdeki insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız buraya aitsiniz.
NationBuilder
nationbuilder.com
Organizasyonlarınıza, hareketlerinize ve kampanyalarınıza güç vermek için tasarlanmış yazılım.
Thonest
thonest.com
ÜRÜNÜNÜZ VEYA HİZMETİNİZ ETRAFINDA ilgi çekici TARTIŞMALAR OLUŞTURUN Ürünler ve yazılımlarla ilgili dinamik tartışmalar için nihai platform. Sorunsuz bir şekilde görüşmeler başlatın, içgörüleri paylaşın ve işbirliği yapın.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim ...
Peatix
peatix.com
Topluluklarınızı Gruplar aracılığıyla büyütün, Peatix'in web ve uygulamadaki güçlü araçlarını kullanarak etkinliklerinizi tanıtın ve yönetin. Basit, şeffaf, düşük ücretler. Müşteri odaklı destek.