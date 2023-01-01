WebCatalog
Kimp

Kimp

kimp.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınırsız Grafik ve Video Tasarımı. Sabit Aylık Ücretler. Gidin muzlar. Sınırsız grafik tasarım veya video tasarım isteğinde bulunun (veya her ikisini de!) ve sınırsız revizyon alın. Özel bir tasarım ekibiyle zamandan ve paradan tasarruf edin.

Web Sitesi: kimp.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kimp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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