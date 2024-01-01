Alternatifler - Keyword.com
Google My Business
business.google.com
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Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
WebCEO
webceo.com
WebCEO, dijital pazarlama için 22 etkili çevrimiçi SEO aracı içeren hepsi bir arada bir SEO platformudur. 1400000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, sınırsız rakipleri soru sormadan takip etmenize olanak tanıyan tam bir serp izleme aracıdır. Kahretsin, idare edebildiğin kadar izlemene izin vereceğiz.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
VisualPing.io
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, sıralamaları takip eden, web sitesi denetimleri gerçekleştiren, rakiplerin geri bağlantılarını izleyen, markalı raporlar oluşturan ve arama motoru optimizasyonuyla ilgili daha birçok şeyi gerçekleştiren web tabanlı bir SEO yazılım çözümüdür.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel arama motoru sonuçlarında benzersiz bir görsel görünüme sahip bir yerel sıralama izleme aracıdır. Sıralama konumunuzu yerel rakiplerinizle tablo görünümünde karşılaştırın. Google 3'lü paketteki performansınızı izleyin ve arama görünürlüğünüzü artıracak ayarlamalar yapın.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
Solocal
solocal.com
İşletmelerin dijital teknoloji aracılığıyla büyümesine yardımcı oluyoruz. Ücretsiz dijital denetiminizle anında kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.