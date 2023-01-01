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Vietnamca - Uluslararası eğlence - sosyal haber sayfası. En hızlı haber kapsamı: moda, yıldız videoları, filmler, aşk, okul, sosyal hareketler.

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