Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gelişmekte olan şirketler iş süreçlerini Kaiten ile yönetirler. Kaiten, işbirlikçi çalışmaya yönelik çevrimiçi bir platformdur. Yerleşik, kanıtlanmış bir metodolojiyle ekibinizi ve işinizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olacaktır.

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