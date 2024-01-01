Alternatifler - June

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

Woopra

Woopra

woopra.com

İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

Analitik zordur. Bunu kolaylaştırıyoruz. Dönüşümleri optimize etmek, etkili çözümlere öncelik vermek ve veriye dayalı kararlarla yatırım getirisini artırmak için yapay zekadan yararlanın. Web sitenizin potansiyelini ortaya çıkarmak için eyleme geçirilebilir bilgileri keşfedin.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix, web uygulamaları ve yazılım ürünleri için uygulama içi rehberlik ve performans desteği sağlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Whatfix, şirketlerin web uygulamalarında görünen etkileşimli kılavuzlar oluşturmasına yardımcı olur. Whatfix'in San Jose, Kaliforniya ve Bengaluru, Hindistan'da ofi...

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Stormly

Stormly

stormly.com

Verilerinizi Tek Tıklamayla Analizlere Dönüştürün 🤯. Kontrol Panelinizi oluşturun ve ürün verilerinizdeki kalıpları anında keşfedin.

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Keen

Keen

keen.io

Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

Snowplow, ekiplere davranışsal verilerin nasıl toplandığı, yapılandırıldığı, işlendiği, modellendiği ve saklandığı konusunda tam esneklik ve kontrol sağlar.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...

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