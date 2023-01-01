Evde kalın, her şeyi size ulaştırıyoruz! Tüm Temel ürünleri çevrimiçi satın alın ✔ Market ürünleri, Temizlik ürünleri, Vitaminler, Video Oyunları, TV, Çocuk Bakımı ve daha fazlası ✔ Tüm markalar düşük fiyatlarla: Dettol, Tecno, Samsung, LG, Toshiba... ✈ Her yere hızlı teslimat Senegal: Dakar, Thiès, Touba, Saint-Louis... ✔ Kapıda nakit ödeme

Web Sitesi: jumia.sn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Sénégal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.