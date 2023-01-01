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JotterPad

JotterPad

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Web Sitesi: jotterpad.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JotterPad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

JotterPad. Daha İyi Yaz. Kamıştan papirüse, kalemden klavyeye ve akıllı telefonlarımıza kadar yazma biçimimiz gelişti. JotterPad ile yazma sürecinizi akıcı, akıcı, esnek ve her türden yazar için son derece kişiselleştirilmiş hale getirebilirsiniz; ister romancı, ister senaryo yazarı, ister gazeteci, ister blog yazarı olun.

Web Sitesi: jotterpad.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, JotterPad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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